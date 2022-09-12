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36-летний Бирюков проводит 900-й матч в рамках КХЛ. Он играл во всех 15 сезонах

36-летний Бирюков проводит 900-й матч в рамках КХЛ. Он играл во всех 15 сезонах
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков во встрече с московским «Спартаком» (0:0 после первого периода) проводит свой 900-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги.

36-летний игрок выступает на протяжении всех 15 сезонов существования КХЛ. На счету Бирюкова 12 розыгрышей за магнитогорский «Металлург», а также третий сезон в составе «Салавата».

В общей сложности за 900 матчей защитник забросил 23 шайбы и отдал 118 голевых передач при показателе полезности «+125». В составе «Магнитки» Бирюков дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. На его счету золотая медаль на чемпионате мира 2012 года и серебро в 2015 году.

В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ защитник ещё не набрал баллов за результативность.

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