36-летний Бирюков проводит 900-й матч в рамках КХЛ. Он играл во всех 15 сезонах

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков во встрече с московским «Спартаком» (0:0 после первого периода) проводит свой 900-й матч в рамках Континентальной хоккейной лиги.



36-летний игрок выступает на протяжении всех 15 сезонов существования КХЛ. На счету Бирюкова 12 розыгрышей за магнитогорский «Металлург», а также третий сезон в составе «Салавата».



В общей сложности за 900 матчей защитник забросил 23 шайбы и отдал 118 голевых передач при показателе полезности «+125». В составе «Магнитки» Бирюков дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году. На его счету золотая медаль на чемпионате мира 2012 года и серебро в 2015 году.



В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ защитник ещё не набрал баллов за результативность.