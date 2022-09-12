Реакция тренера «Салавата» на травму сына в матче со «Спартаком»

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» продолжается матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает московский «Спартак». После первого периода счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 12-й минуте встречи травму получил защитник уфимцев Ярослав Цулыгин после нарушения со стороны форварда «Спартака» Шейна Принса. В тренерский штаб «Салавата» входит отец Ярослава — Николай Леонидович Цулыгин. Он закрыл лицо блокнотом после инцидента с травмой сына, которого унесли на носилках.
Отметим, что Принс за данное нарушение был удалён до конца матча.
«Спартак» занимает третье место в Западной конференции, после четырёх матчей набрав семь очков. «Салават» — на четвёртой строчке Востока, в активе уфимцев пять баллов за четыре игры.
- 12 сентября 2022
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