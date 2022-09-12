«Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават»

Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».
В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев с передачи Александра Хохлачёва и
Андрея Локтионова, сам Хохлачёв, а также Максим Цыплаков с паса Джоуи Кина. Единственный гол «Салавата» забил Сергей Шмелёв, ассистенты — Павел Коледов и Николай Кулёмин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, после пяти матчей набрав девять очков. «Салават» — пятый на Востоке, в активе уфимцев пять баллов за пять встреч. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Автомобилистом» (14 сентября, 17:00 мск), «Салават» — с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).
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