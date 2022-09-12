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«Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават»

«Спартак» одержал четвёртую победу в сезоне, в гостях переиграв «Салават»
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Московский «Спартак» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Илья Талалуев с передачи Александра Хохлачёва и
Андрея Локтионова, сам Хохлачёв, а также Максим Цыплаков с паса Джоуи Кина. Единственный гол «Салавата» забил Сергей Шмелёв, ассистенты — Павел Коледов и Николай Кулёмин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» занимает первое место в таблице Западной конференции, после пяти матчей набрав девять очков. «Салават» — пятый на Востоке, в активе уфимцев пять баллов за пять встреч. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Автомобилистом» (14 сентября, 17:00 мск), «Салават» — с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Талалуев (Хохлачёв, Локтионов) – 32:16 (5x5)   0:2 Хохлачёв – 35:30 (5x5)   0:3 Цыплаков (Кин) – 38:02 (5x4)   1:3 Шмелёв (Коледов, Кулёмин) – 40:12 (5x5)
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