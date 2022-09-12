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Алексей Терещенко назвал причины неудач «Авангарда» на старте нового сезона КХЛ

Алексей Терещенко назвал причины неудач «Авангарда» на старте нового сезона КХЛ
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением о причинах неудач омского «Авангарда» в начале сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«У ребят всё будет нормально — сезон только начинается. Что касается неудач, здесь масса причин: и тренер поменялся, да и сами ребята должны друг к другу привыкнуть. Будем откровенны, линия обороны стала слабее. Покка и Каски – это люди, которые решали. Похожая ситуация с Алексеем Емелиным. Все они решали много задач. Нужно время и терпение.

Возвращение Хартли? При чём тут тревожный сигнал или нет. Рябыкин знает, как работать и что нужно делать. Он проработал долгое время с Хартли. Не думаю, что это какой-то сигнал. Что теперь, Рябыкину бояться и трястись, что Боб приехал? Дай бог, Боб что-то подскажет и поможет. Всё будет нормально», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Такого кошмара с «Авангардом» ещё не было! Команду спасёт только возвращение Хартли? Такого кошмара с «Авангардом» ещё не было! Команду спасёт только возвращение Хартли?
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