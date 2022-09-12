Кадейкин: «Салавату» хватает мастерства создавать моменты, но в завершении ужас

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Очень тяжёлый матч, много моментов и мало заброшенных шайб. С чем это связано? Если бы я знал, то сказал бы. Куча моментов, особенно в первом периоде, но мы их не используем. В пустые ворота не забивали, не попадали с убойных позиций. Сегодня всё решила реализация моментов.
Это невезение? Даже не знаю, надо игру пересмотреть. Где-то невезение, где-то, может, не полезли. Но опять же, моменты-то были. Одно дело, когда играешь и вспомнить нечего особо. Здесь, наоборот, даже не знаешь, какой момент выбрать, чтобы сказать: вот здесь мы точно должны были забивать. Их было очень много. Хватает же мастерства создать эти моменты, но сегодня в завершении был ужас.
Многие сейчас критикуют большинство, но моменты создаются. Есть ли какой-то психологический барьер? Ну, какой может быть психологический барьер?! Игра 5 на 4, есть возможность забить гол, но почему-то не получается. Надо разбирать и работать. Прошло пять игр, времени ещё много, но в этом направлении надо менять что-то в свою пользу», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.
- 12 сентября 2022
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