Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кадейкин: «Салавату» хватает мастерства создавать моменты, но в завершении ужас

Кадейкин: «Салавату» хватает мастерства создавать моменты, но в завершении ужас
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Очень тяжёлый матч, много моментов и мало заброшенных шайб. С чем это связано? Если бы я знал, то сказал бы. Куча моментов, особенно в первом периоде, но мы их не используем. В пустые ворота не забивали, не попадали с убойных позиций. Сегодня всё решила реализация моментов.

Это невезение? Даже не знаю, надо игру пересмотреть. Где-то невезение, где-то, может, не полезли. Но опять же, моменты-то были. Одно дело, когда играешь и вспомнить нечего особо. Здесь, наоборот, даже не знаешь, какой момент выбрать, чтобы сказать: вот здесь мы точно должны были забивать. Их было очень много. Хватает же мастерства создать эти моменты, но сегодня в завершении был ужас.

Многие сейчас критикуют большинство, но моменты создаются. Есть ли какой-то психологический барьер? Ну, какой может быть психологический барьер?! Игра 5 на 4, есть возможность забить гол, но почему-то не получается. Надо разбирать и работать. Прошло пять игр, времени ещё много, но в этом направлении надо менять что-то в свою пользу», — цитирует Кадейкина официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022