Канадский легионер рассказал, как уговорил соотечественника перейти в московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, как уговорил Джордана Уила перейти в стан бело-голубых.



«Все тренеры в «Динамо» говорят на английском, это облегчает коммуникацию не только мне, а всем легионерам. Нам легче задавать вопросы, а тренерам легче что-то до нас донести. Алексей Кудашов очень спокойный и расслабленный, но знает, как выжать максимум из своих игроков. Таким и должен быть хороший тренер.



Правда ли, что я уговорил Джордана Уила перейти в «Динамо»? Да. Он расспрашивал о городе и команде, я рассказал ему, какая тут классная команда и болельщики, какой хороший у нас был прошлый сезон. Это помогло ему принять решение. Да, теперь боссы клуба должны мне ужин (смеётся). Да нет, я же просто честно всё рассказал Джордану. Если бы мне тут не нравилось, я бы точно так же ему об этом сказал», — сказал О'Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате» завтра, 13 сентября.