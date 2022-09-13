О'Делл: иногда дело не только в деньгах. Мне очень комфортно в «Динамо» и нравится Москва

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал, почему принял решение вернуться в московский клуб.
«Мог ли завершить карьеру пару лет назад из-за травмы? Не думаю, что всё было настолько плохо. Но играть с такой травмой я не мог, рука очень болела. Я порвал губу плечевого сустава, поехал домой на операцию, а потом я ещё восстанавливался шесть-семь месяцев. Сейчас это плечо даже сильнее, чем не травмированное. Можешь представить? В прошлом году я так хорошо себя чувствовал, что вообще не думал об этой руке и хорошо играл.
Каким было восстановление? Первый месяц держал руку в фиксирующей повязке, потом потихоньку стал разрабатывать руку, потом стал работать с гантелями и так далее. Проводил время с семьёй, мне становилось лучше, надеялся вернуться в команду на следующий сезон. К сожалению, мой контракт выкупили, а мне очень нравилось в «Сибири». Но меня подписало московское «Динамо», и мне очень нравится Москва. Рад, что они дали мне шанс.
Да, они не знали, будут ли у меня ещё проблемы с плечом, но я сразу подписал этот контракт с условием разрыва в случае рецидива, потому что был полностью уверен. Мне тут комфортно, клуб хорошо относится ко мне и моей семье. Нам нравится Москва и сам клуб, тут всё очень профессионально. Иногда дело не только в деньгах, а в том, где тебе комфортно. Тут очень хорошо относятся к игрокам, это самое важное», — сказал О'Делл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате».
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