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«Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо»

«Ак Барс» потерпел второе поражение в сезоне, в овертайме уступив минскому «Динамо»
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Минское «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

У белорусского клуба шайбы забросили канадский форвард Седрик Пакетт (дубль) и нападающий Брэндон Козун. В составе «Ак Барса» голы забили Кирилл Семёнов и Александр Радулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это поражение стало вторым для казанцев в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Ранее подопечные Олега Знарка уступили московскому «Динамо» (0:2). Минчане одержали четвёртую победу в чемпионате.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с нижегородским «Торпедо» (14 сентября, 19:30 мск), «Динамо» — с «Северсталью» (Череповец, 14 сентября, 19:00 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Семёнов (А. Радулов) – 25:14 (5x5)   1:1 Пакетт – 28:30 (4x5)   1:2 Козун – 46:54 (5x5)   2:2 А. Радулов (Адамчук) – 51:56 (5x5)   2:3 Пакетт (Алистров) – 61:04 (3x3)
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