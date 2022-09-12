Знарок — журналистам: слушайте, вам всё не нравится. Я сам разберусь с игроками «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:3, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Обидное поражение, конечно. Моменты есть в большинстве, но, к сожалению, это не то, что мы хотим. Мы каждый день работаем над этим. Потерь много было, в первом периоде особенно. Если нам забивают, то меня, естественно, не устраивает игра защитников. Но во втором пропущенном голе ещё и нападающий непонятно куда побежал.



Настрой на овертайм? А вы считаете, что на овертайм настраивать надо? Мы хотели менять вратаря, но не выиграли вбрасывание. Войнова ждём, он уже катается. Нравится ли игра Токранова на его позиции? Слушайте, я так чувствую, что вам всё не нравится. Я не буду обсуждать своих игроков с вами, я сам с ними разберусь. Я тоже думал, что всё пойдёт сразу. Но терпение нужно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.