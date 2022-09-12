Знарок — журналистам: слушайте, вам всё не нравится. Я сам разберусь с игроками «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (2:3, ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Обидное поражение, конечно. Моменты есть в большинстве, но, к сожалению, это не то, что мы хотим. Мы каждый день работаем над этим. Потерь много было, в первом периоде особенно. Если нам забивают, то меня, естественно, не устраивает игра защитников. Но во втором пропущенном голе ещё и нападающий непонятно куда побежал.
Настрой на овертайм? А вы считаете, что на овертайм настраивать надо? Мы хотели менять вратаря, но не выиграли вбрасывание. Войнова ждём, он уже катается. Нравится ли игра Токранова на его позиции? Слушайте, я так чувствую, что вам всё не нравится. Я не буду обсуждать своих игроков с вами, я сам с ними разберусь. Я тоже думал, что всё пойдёт сразу. Но терпение нужно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 сентября 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:35
-
23:05
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:30
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
19:34
-
19:24
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:31
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:35
-
17:31