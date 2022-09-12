«Он старается». Знарок оценил игру капитана «Ак Барса» Шипачёва на старте сезона КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3, ОТ) поделился мнением об игре форварда клуба Вадима Шипачёва.
«Сегодня настрой был хороший. Уровень сейчас у всех высокий. Мы ждём, ждём… Игра Шипачёва? Он старается. Думаю, что у него ещё всё впереди.
Что с грандами Востока в начале сезона? Наверное, новые команды у всех, притираются друг к другу. И у нас так же, у нас хорошая команда. Зарипов только начал кататься после болезни. Мифтахов? Хотели сегодня его попробовать, но он вчера отравился чем-то».
Войнов? Ждём, завтра будет, наверное, с основной группой игроков. Игра Токранова на позиции Войнова? Я так слушаю, вам всё не нравится. Я не намерен обсуждать плохие моменты своих игроков. Я никогда не говорю про своих игроков, как он не сыграл. Разберусь там сам с ним. На публику никогда не говорю про это. Бывает, что не всё идёт. Надо терпеть, наверное», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 сентября 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:35
-
23:05
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:25
-
21:00
-
20:55
-
20:30
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
19:34
-
19:24
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:31
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:35
-
17:31