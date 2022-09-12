«Он старается». Знарок оценил игру капитана «Ак Барса» Шипачёва на старте сезона КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3, ОТ) поделился мнением об игре форварда клуба Вадима Шипачёва.



«Сегодня настрой был хороший. Уровень сейчас у всех высокий. Мы ждём, ждём… Игра Шипачёва? Он старается. Думаю, что у него ещё всё впереди.



Что с грандами Востока в начале сезона? Наверное, новые команды у всех, притираются друг к другу. И у нас так же, у нас хорошая команда. Зарипов только начал кататься после болезни. Мифтахов? Хотели сегодня его попробовать, но он вчера отравился чем-то».



Войнов? Ждём, завтра будет, наверное, с основной группой игроков. Игра Токранова на позиции Войнова? Я так слушаю, вам всё не нравится. Я не намерен обсуждать плохие моменты своих игроков. Я никогда не говорю про своих игроков, как он не сыграл. Разберусь там сам с ним. На публику никогда не говорю про это. Бывает, что не всё идёт. Надо терпеть, наверное», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.