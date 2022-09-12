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Кудашов: естественно, переживал из-за большинства «Динамо». Это важный элемент

Кудашов: естественно, переживал из-за большинства «Динамо». Это важный элемент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Витязем» (2:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Отличная игра, мне понравилось, причём я говорю именно что об игре. Потому что и «Витязь» быстро играл, и мы были немедленными. Моменты были, и болельщики хорошо поддерживали и вели себя очень шумно, хоть визуально их было и немного. Отличный праздник сегодня получился.

Отдали инициативу сопернику в начале матча? Не согласен с вами, это не мы её отдали, а «Витязь» её забрал. Они отлично играли, поэтому и пришлось обороняться. А вообще хоккей состоит из обороны и атаки, иногда приходится обороняться, иногда – атаковать.

Всегда просишь команду не удаляться, любой тренер об этом говорит. Игроки же тоже не специально клюшками машут, у нас и травмы из-за этого происходят, потому что люди на себя шайбы ловят после удалений, приходится работать в меньшинстве.

Естественно, переживал из-за того, что не получалось забить в большинстве до этого матча. Например, в прошлой игре в Питере мы могли сразу получить преимущество, если бы удалось реализовать большинство. Сейчас все команды очень сильно выровнялись, и это важный элемент. Игра в численном неравенстве даёт серьёзное преимущество. Но давайте скажем о том, что в меньшинстве хорошо действует. Надо позитив искать, а не один негатив. Не шло большинство – старались пластаться в меньшинстве, и неплохо получалось. Ну и в равных составах забивали голы. Тут даже не знаешь, что лучше, потому что не забивали в большинстве, но отличались в равных составах, что тоже важно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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