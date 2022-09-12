Плющев считает, что психология является причиной неудач «Авангарда» в начале сезона

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал неудачный старт «Авангарда» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Честно скажу, немножко неожиданный результат. Все предсезонные турниры даже не предполагали и не намекали, что может быть такой старт. Сложно понять определённую причину, потому что надо находиться внутри команды. «Авангард» на предсезонке выглядел достаточно убедительно и интересно. Что случилось? Предположить можно всё что угодно, да и гадать можно. Но я бы не хотел этим заниматься.
Единственное, многовато ошибок в обороне, что приводит к необоснованным шайбам. Ситуацию исправить вполне возможно, но надо предпринимать какие-то меры. Да, старт получился неубедительным, но и очень сложный календарь у команды — 12 игр на выезде. Думаю, тренерский штаб справится с этой задачей и всё выправится.
Команда в начале сезона не должна быть на пике формы — она должна быть готова. Повторюсь, на предсезонных турнирах ничего не предвещало таких неудач. Может быть, психологически ребята надломились после серии поражений, которых сами не ожидали. Думаю, такой старт можно связать с психологией», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 12 сентября 2022
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