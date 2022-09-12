Разин — об 1:4 со СКА: счёт немножко не по игре. Мы допустили нехарактерные ошибки

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче со СКА (1:4) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Сегодня первая игра, когда мы не смогли забить в большинстве. Создавали много моментов, но не пошло. Хочется поздравить соперника с победой. Очень хорошая команда, рабочая, мастеровитая. Думаю, проанализировали нас. В принципе, счёт немножко не по игре. Да, СКА заслуженно победил. Но при счёте 1:0 допустили нехарактерные для нас ошибки, пропустили очень много контратак. Два выхода один в ноль. Это предопределило наше поражение. Проиграли хорошему сопернику. У нас тяжёлый старт. Следующая игра за четыре очка, с прямым конкурентом. Надо побыстрее пережить. Готовимся к следующим играм.



Перемены в первом звене – появился Абросимов. Это вынужденная мера? Это наш поиск. Пока не найдём именно в это сочетание центрального нападающего», — цитирует Разина официальный сайт клуба.