Ларионов: хочу поблагодарить «Нефтехимик», что не бросили «вёсла», продолжили «плыть»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сложный матч. Хочу поблагодарить соперника, что не бросили «вёсла», продолжали «грести» и «плыть». В концовке у нас было трудное время, которое заставило понервничать и тренеров, и игроков, и болельщиков. Рады, что победили, несмотря на не самую лучшую игру в нашем исполнении.
Но два очка есть два очка. В этом плане ребята — молодцы и, несмотря на потери, которые мы понесли в ходе игры, смогли уехать из Нижнекамска с победой», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».
В следующем матче нижегородский клуб сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом» (14 сентября, 19:30 мск).
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