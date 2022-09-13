Светлов назвал форварда СКА Хайруллина главным открытием первых туров сезона КХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов поделился мнением о старте сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.



«Ни быстрый старт Санкт-Петербурга, ни медленный старт Омска вряд ли для кого-то большой сюрприз. У СКА летом была интересная селекция, команда хорошо прошла предсезонку, выстроены четыре звена, у каждого из которых — свой игровой стиль и своё задание. Этот баланс и принёс Питеру пять побед подряд.



Четыре поражения Омска? Всё лето много говорилось о вратарской линии клуба, пока ей не удаётся опровергнуть критиков. Плюс команда на длительном выезде, а на старте, когда нужно вкатиться и почувствовать игру, это проблема. Что видим на примере «Барыса», у которого тоже четыре гостевых поражения.



Разочаровали в последнем матче с «Автомобилистом» и лидеры «Авангарда», мне показалось, что на старте сезона они играли интереснее. Например, в трёх матчах против СКА — двух предсезонном и одном регулярном.



Тяжело стартовали и другие большие клубы Востока — «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Трактор». Почему? В Казани есть группа старожилов и группа новичков, все привыкли быть лидерами и получать лучшее игровое время. Это интересная ситуация для любого тренера, для его творчества. Интересная, но тонкая.



У Уфы и Челябинска есть вратарские проблемы. Дело даже не в ротации голкиперов, хотя многие тренеры ценят, когда есть ярко выраженные первый и второй номера. Дело в том, что и первые, и вторые пока не стабильны. Кстати, такое происходит и в ряде других ведущих клубов — например, в «Магнитке» и «Локомотиве».



Кто стал открытием первых туров чемпионата? Радует, что в споре снайперов и бомбардиров впервые за несколько лет нет гегемонии иностранцев и лидирует российский хоккеист — форвард СКА Хайруллин. Обратил внимание на этого нападающего еще два-три года назад в «Нефтехимике». У него отличное катание, резкий бросок, чутье на позицию. Хоккеист стучится в двери сборной!



Показалось, что в СКА он прошёл такую подготовку, что стал легче и ещё резче. Звено Хайруллин — Хуснутдинов — Жафяров ведёт Питер за собой. Посмотрите на качественный рывок молодого Хуснутдинова на вбрасываниях — за счёт «точки» он постоянно гарантирует крайним форвардам инициативу, питает их шайбами. Интересное звено!", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.