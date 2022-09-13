Президент ХК «Гармония»: команда в шоке от смерти Моруги, он не жаловался на здоровье

Президент хоккейного клуба «Гармония» Алексей Аляев прокомментировал несчастный случай с хоккеистом команды Константином Моругой, случившийся во время матча любительской лиги Нижегородской области.



У игрока остановилось сердце, когда его любительская команда играла с ХК «Криоген». Спортсмен рухнул на лёд без сознания в первом периоде. Подоспевшие врачи констатировали смерть.



«На здоровье Костя не жаловался. Перед играми не пил, на эту игру приехал за рулём, а накануне играл в хоккей за другую команду. Константин был компанейский и весёлый, участвовал в жизни команды не только на льду, но и за его пределами. В команде «Гармония» он отыграл почти 10 лет. Команда находится в шоке, всегда неприятно вот так неожиданно терять товарища», — цитирует Аляева «Газета.Ru».



Аляев добавил, что у Моруги не было жены и детей. У игрока осталась мать, которой клуб уже оказывает поддержку.

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