Макдэвид: «Ойлерз» ещё предстоит долгий путь. Мы строим культуру в Эдмонтоне

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о прогрессе клуба в выступлении в Кубке Стэнли.



«На самом деле мы выиграли всего на одну серию больше, чем в 2017 году. Кажется, что в прошлом году «Эдмонтон» был ближе к финалу Запада, но разница — всего в одну победу. Нам ещё предстоит пройти долгий путь, и мы это знаем.



Посмотрите на то, что было в «Колорадо», у них было много травм и вещей, игравших против них, но они просто справились со всем и в конечном итоге выстояли. Для этого нужна работа всей организации.



В прошлом сезоне «Эдмонтон» сделал шаг вперёд, но мы собираемся начать всё сначала, опираясь на то, чего добились. Трудности «Ойлерз» после плей-офф 2017 года — это большой урок, из которого мы можем извлечь важное… В этой лиге нельзя ничего принимать как должное.



Я думаю, что мы строим культуру здесь, в Эдмонтоне, и она трансформируется из года в год. Думаю, в этом разница в сравнении с 2017 годом», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.