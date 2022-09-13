Арендованный из «Локомотива» в «Амур» 21-летний Лихачёв забил в третьем матче подряд в КХЛ

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» принимает китайский «Куньлунь Ред Стар». На седьмой минуте первого периода хозяева ведут со счётом 1:0.



Первую шайбу в игре на второй минуте забросил 21-летний нападающий Ярослав Лихачёв, арендованный «Амуром» у ярославского «Локомотива». В качестве ассистентов выступили Михал Йордан и Александр Шаров. Отметим, что Лихачёв отметился голом в третьем матче сезона подряд, ранее забив в ворота «Торпедо» (1:6) и «Куньлуня» (2:0) в первом матче команд.

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