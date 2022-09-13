Сегодня, 13 сентября, в Фонбет Чемпионате КХЛ состоится матч регулярного сезона между новосибирской «Сибирью» и омским «Авангардом». Встреча пройдёт на стадионе «Сибирь» в Новосибирске. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Дмитрия Рябыкина уступили во всех четырёх играх текущего сезона: «Витязю» (2:3), минскому «Динамо» (3:6), СКА (1:4) и «Автомобилисту» (2:4). «Авангард» расположился на последнем месте турнирной таблицы КХЛ.



«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сибирь» — «Авангард»: смогут ли омичи одержать первую победу в сезоне КХЛ?

Отметим, что в активе «Сибири» три победы в пяти встречах, клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции.