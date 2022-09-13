КХЛ отменила штраф форварда «Спартака» Принса за фол на защитнике «Салавата» Цулыгине
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Штраф нападающего московского «Спартака» Шейна Принса за фол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:1) отменён лигой, сообщает официальный сайт организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Салават Юлаев» — «Спартак». Время – 11:25.
На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Шейна Принса по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Подножка)», — говорится в сообщении.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, в данном эпизоде травму получил защитник «Салавата» Николай Цулыгин. Позже клуб сообщил, что игрок находится в сознании.
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