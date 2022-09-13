«Салават» рассказал о состоянии здоровья защитника Цулыгина

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» прокомментировала состояние здоровья защитника клуба Ярослава Цулыгина, получившего повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).
«Ярослав Цулыгин досрочно завершил матч после столкновения с нападающим «Спартака» Шейном Принсом. Ярослав покинул лёд на носилках. После осмотра медицинского штаба «Салавата Юлаева» было принято решение провести дополнительное обследование.
В настоящее время Ярослав Цулыгин готовится к поездке на Дальний Восток. Хоккеист чувствует себя хорошо. Он проходит медикаментозное лечение и наблюдается у специалистов. Завтра будет принято окончательное решение по основному составу. Со слов Ярослава, он получил двойной удар в голову: о борт и колено соперника», — говорится в сообщении.
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