Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня болеем за «Авангард». Гендиректор «Салавата» ответил на иронию омского клуба

«Сегодня болеем за «Авангард». Гендиректор «Салавата» ответил на иронию омского клуба
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале отреагировал на ироничный ответ «Авангарда» после поражения уфимского клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3), который состоялся вчера, 12 сентября.

«Сегодня болеем за «Авангард», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-службы «Салавата» и «Ак Барса» синхронно в своих телеграм-каналах выложили видео из сериала «Остаться в живых», в котором «на дне» находился «Авангард», ещё не набравший очков в новом сезоне. Позже казанцы и уфимцы также синхронно проиграли в своих матчах, на что омичи ответили тем же видео, добавив в подпись итоги встреч.

В эти минуты «Авангард» встречается с «Сибирью». К середине второго периода счёт 0:0.

Новость по теме
«Авангард» саркастически отреагировал на поражения «Салавата» и «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022