«Сегодня болеем за «Авангард». Гендиректор «Салавата» ответил на иронию омского клуба
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале отреагировал на ироничный ответ «Авангарда» после поражения уфимского клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3), который состоялся вчера, 12 сентября.
«Сегодня болеем за «Авангард», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-службы «Салавата» и «Ак Барса» синхронно в своих телеграм-каналах выложили видео из сериала «Остаться в живых», в котором «на дне» находился «Авангард», ещё не набравший очков в новом сезоне. Позже казанцы и уфимцы также синхронно проиграли в своих матчах, на что омичи ответили тем же видео, добавив в подпись итоги встреч.
В эти минуты «Авангард» встречается с «Сибирью». К середине второго периода счёт 0:0.
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