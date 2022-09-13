«Сегодня болеем за «Авангард». Гендиректор «Салавата» ответил на иронию омского клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале отреагировал на ироничный ответ «Авангарда» после поражения уфимского клуба в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3), который состоялся вчера, 12 сентября.

«Сегодня болеем за «Авангард», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-службы «Салавата» и «Ак Барса» синхронно в своих телеграм-каналах выложили видео из сериала «Остаться в живых», в котором «на дне» находился «Авангард», ещё не набравший очков в новом сезоне. Позже казанцы и уфимцы также синхронно проиграли в своих матчах, на что омичи ответили тем же видео, добавив в подпись итоги встреч.

В эти минуты «Авангард» встречается с «Сибирью». К середине второго периода счёт 0:0.