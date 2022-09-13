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Чайковски кинулся под бросок, не позволив «Авангарду» забить в пустые ворота

Чайковски кинулся под бросок, не позволив «Авангарду» забить в пустые ворота
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В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает омский «Авангард». К началу третьего периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте у «Авангарда» был опасный момент. Рид Буше ушёл к лицевому борту и отдал опасную передачу на пятачок. Владимир Брюквин пытался добить в пустые ворота, но защитник «Сибири» Михал Чайковски кинулся под бросок и принял шайбу на себя.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На 44-й минуте Евгений Чесалин открыл счёт, выведя «Сибирь» вперёд. Меньше минуты потребовалось омскому клубу, чтобы восстановить равенство. Гол на счету Рида Буше.

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