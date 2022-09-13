«Барыс» одержал первую победу в сезоне, переиграв «Трактор». У челябинцев 4-е поражение

В Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

На седьмой минуте Линден Вей вывел нур-султанскую команду вперёд. На 16-й минуте Кирилл Савицкий удвоил преимущество «Барыса». За девять секунд до конца периода Теэму Пулккинен, реализовав численное большинство, отыграл один гол. На 60-й минуте Вей оформил дубль.

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Отметим, что для «Барыса» эта победа стала первой в сезоне. У «Трактора» — четвёртое поражение.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 16 сентября в Челябинске сыграет с «Нефтехимиком». «Барыс» 15 сентября примет омский «Авангард».