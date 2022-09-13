Рябыкин: у «Авангарда» нет игроков, чтобы меняться. Приедет Дергачёв — что-то передёрнем

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после поражения в матче с «Сибирью» рассказал, планируется ли в команде ротация.



«Знаете, на данный момент мы не можем никого поменять. Просто нет игроков. Я имею в виду – даже поменять в составе. У нас травмированы Телегин и Шевченко. Надеюсь, приедет Дергачёв, может быть, что-то передёрнем. А так у нас просто некем. У нас есть 20 человек. На матч с «Сибирью» одевалось 19 полевых и два вратаря. Больше у нас на данных момент никого нет. Сейчас приедут молодые ребята, может быть, разбавим.



Показалось, что сегодня больше концентрировались на строгой игре? Понимаете, когда ты четыре матча проиграл подряд, надо делать какие-то выводы. Мы попросили ребят сыграть, как говорится, от печки, от простого. И они показали, что могут играть и так. Но вот в большинстве мы не имеем права пропускать.



«Авангард» пополнит вратарь-легионер? На данный момент не могу ничего комментировать, я об этом не знаю», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.