Обладатель Кубка Стэнли ушёл в отставку после решения ФХС вызывать игроков из КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли и член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михал Гандзуш остался недоволен действиями организации и объявил, что подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением федерации продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.



«Я ухожу в отставку с поста члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии, а также слагаю с себя все обязанности в организации. Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю.



Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в Федерации хоккея Словакии», — приводит слова заявления Гандзуша sport.sk.



Отметим, что Гандзуш является победителем Кубка Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также чемпионом мира 2002 года. Кроме «чёрных ястребов», в НХЛ словак успел примерить джерси «Сент-Луис Блюз», «Финикс Койотс», «Филадельфии Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс».

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