Мартемьянов о матче с петличкой: поначалу сдерживал себя. Потом за речью перестал следить

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мыслями после победы в матче с «Авангардом».



«Сложная игра была с хорошим соперником. Честно скажу: немножко опасались. Команда «Авангард» находится в непростом турнирном положении. Понимали, что будут выгрызать каждый момент. По первому периоду: немножко вяловато играли в борьбе, много было проиграно и в своей зоне, и в зоне атаки. Но в обороне сыграли более самоотверженно, чем в предыдущих матчах. И это стало одним из залогов успеха.



Что с Никитой Шашковым? Пока нет информации по его состоянию, скорее всего, завтра будет. Но там гематома стопроцентная есть. Потому что бросок был прямой. Видно было, что пожертвовал собой. За него команда играла, я это сказал парням в перерыве. Сражались, бились, тяжело было сегодня. Думаю, сопернику тоже не прогулка была. Так что хороший матч по накалу. Надеюсь, что обойдётся.



В матче получилась борьба характеров? Совершенно верно. Напряжение витало на площадке, видно было и по парням «Авангарда», и по нашим ребятам, что напряжены немножко были. Мы, конечно, немножко не в свой хоккей играли, не в тот, что хотелось бы увидеть. Ещё раз повторю: отоборонялись очень самоотверженно. Не играли даже, а бились за победу.



Как определялись с вратарём на матч? У нас идёт по графику: две играет Антон [Красоткин], одну Денис [Костин]. Чтобы не перегружать. График сумасшедший: мы сыграли шесть матчей за двенадцать дней. Это очень большая нагрузка. Завтра парням дал выходной, и опять начинается серия у нас. Вратари пока нас держат в игре, молодцы. Доволен игрой и того и другого.



Провёл матч с петличкой? Поначалу сдерживал себя. Потом уже не до того было, когда накал страстей закипал, напряжение было, за речью перестал следить. Спросили, согласен ли, — я сказал да, и всё. Вы нам помогаете — мы вам тоже должны помогать. Болельщикам интересно — ради бога. Для тех, кому интересно, мы это и сделали. Так что я без вопросов.



Важно ли было, что Костин — омич? Конечно, важно. Почему не использовать момент, реваншистские настроения есть — ради бога. В матче с «Авангардом» очень прилично отыграл в Питере. Считаю, мы сегодня правильно поступили. И Антону дали передохнуть, и Денис в игре. Я считаю, что ход тренера по вратарям был очень хороший», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.