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«Сент-Луис» подписал новый контракт с форвардом Кайру на восемь лет и $ 65 млн

«Сент-Луис» подписал новый контракт с форвардом Кайру на восемь лет и $ 65 млн
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«Сент-Луис Блюз» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного соглашения с 24-летним нападающим Джорданом Кайру.

Отмечается, что форвард подписал новый контракт с клубом на восемь лет и на общую сумму $ 65 млн. В среднем за год хоккеист будет получать $ 8,125 млн. Соглашение вступит в силу через год — с сезона-2023/2024. В новом чемпионате среднегодовая заработная плата канадца составит $ 2,8 млн.

Отметим, что в июле «Блюз» заключили аналогичное соглашение — на восемь лет и $ 8,125 млн — с другим нападающим команды, Робертом Томасом.

Напомним, «Сент-Луис» задрафтовал Кайру в 2016 году во втором раунде под общим 35-м номером. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ форвард принял участие в 74 встречах, в которых набрал 75 (27+48) очков. Кроме того, он сыграл ещё 12 матчей в плей-офф, отметившись девятью (7+2) баллами.

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