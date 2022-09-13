Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала российского хоккеиста

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) на официальном сайте объявила о дисквалификации российского защитника «Чайки» Дмитрия Комарова из-за положительной допинг-пробы.



Отмечается, что дисквалификация 19-летнего россиянина продлится восемь месяцев, однако её старт — 23 марта 2022 года.



Комаров прошёл тестирование после встречи Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) с «Сибирскими снайперами» 30 ноября 2021 года. В лаборатории в организме защитника было обнаружено присутствие туаминогептана — вещества, внесённого Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в список запрещённых веществ 2021 года, в раздел «Стимуляторы», как конкретное вещество.



Спустя почти полгода, 23 марта 2022 года, хоккеист предоставил своё первое объяснение. Кроме того, Комаров добровольно принял временную дисквалификацию. Через два месяца, 13 мая 2022 года, игрок подал заявление об освобождении от терапевтического использования с обратной силой, которое было отклонено. ИИХФ основывалась на объяснении защитника и придерживалась мнения, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным.