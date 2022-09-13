Форвард «Сибири» — о победе над «Авангардом»: боженька всё видит, и везёт сильнейшим

Нападающий «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал победу в матче с «Авангардом».



«Легко ли было выходить на матч с точки зрения эмоций? Сегодня у меня первый матч дома, и эмоции даже чуть-чуть зашкаливали. Старался их направлять в правильные действия на льду, сдерживал некоторые реальные эмоции. Слава богу, удалось это сделать. После «Куньлуня» действительно, наверное, кажется, что открытый хоккей, что всё получается. И потом много эмоций отдаёшь этому. И с «Трактором» немножко не хватило.



Эмоции вложил в бросок? Мой конечный бросок оказался точным. Но сработала команда, на пересменке забили хороший гол.



Два гола в меньшинстве? Я думаю, боженька всё видит, и везёт сильнейшим. За Шашу [Никиту Шашкова] мы обязаны были забить в меньшинстве. Он не доиграл матч, явно что-то плохо там. Дай бог, чтобы всё было хорошо.



Чувствовалось, что «Авангарду» некуда отступать? Конечно. Это, во-первых, дерби. Во-вторых, это «Авангард». У них большие традиции, большие регалии. Настраивались на них как на лидера КХЛ.



Мало бросков? Это, в первую очередь, наш недочёт. Есть над чем работать — как раз над бросками. Тренер всегда говорит бросать. Мы постоянно что-то улучшаем, хотим, как лучше, а получается как обычно. Больше бросков — больше голов.



«Авангард» начал осторожно? На самом деле, мы немножко не владели в начале матча инициативой. Но потихоньку игра выровнялась.



Присутствие Крылова и губернатора области довлело? Безусловно приятно, что на нас такие люди ходят и смотрят. Значит, мы вызываем интерес своей игрой.



У «Сибири» нет проблем с посещаемостью? У нас самые лучшие болельщики. Спасибо им за поддержку. Я предыдущий матч смотрел с трибун: эта волна, которая продолжалась круг пять, — это что-то с чем-то. Изнутри это видно, но когда ты на трибуне находишься — это что-то с чем-то.



Что дали два матча с трибуны? Есть моменты, которые ты не видишь в ходе встречи, а с трибуны всё, как под микроскопом, видно, какие огрехи, в каких моментах надо сыграть проще. И стараешься на ошибках других учиться.



Показалось, что вратарь соперника ошибался при шуме трибун? Да. Безусловно, это видно. Чувствовалось даже визуально. Все броски, что-то отскакивало. Надо было больше бросать. И, возможно, завершили бы в основное время», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.