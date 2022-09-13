«Динамо» Мн не может вылететь из Казани в Череповец. Клуб прибудет в город перед матчем

Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о проблемах, связанных с вылетом команды после матча с «Ак Барсом» 12 сентября.

«Как мы уже писали, вылет команды из Казани в Череповец задерживался из-за технических вопросов. Пока специалисты решали вопросы с воздушным судном, «зубры» провели несколько часов в аэропорту. Когда стало понятно, что в ближайшее время их не решить, было принято решение заселиться в отель казанского аэропорта и отправиться в Череповец уже 14 сентября, в день встречи с «Северсталью».



Конечно, это скажется на процессе восстановления хоккеистов и на подготовке к матчу. Но главный тренер Крэйг Вудкрофт уверен, что команда готова справиться с очередным вызовом на пути и будет играть на победу в среду вечером!» — говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 14 сентября, состоится встреча между минским «Динамо» и «Северсталью».