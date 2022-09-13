Дедунов: «Авангарду» нужно играть от печки, а не искать супермегакомбинации

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился мыслями после поражения в матче с «Сибирью». Омичи уступили со счётом 2:3 в серии буллитов и потерпели пятое поражение подряд в новом сезоне. «Ястребы» не одержали ни одной победы и только в матче с новосибирским коллективом смогли набрать первые очки в регулярном чемпионате.



«Мы были близки к победе не только сегодня, но и с «Витязем». Там тоже были моменты и шансы на овертайм. Пока не совсем играем в свой хоккей, где-то не везёт, но дальше легче не будет. Нужно зарабатывать везение. В нашей ситуации нужно играть от печки, а не искать супермегакомбинации. Удача с проигрышами не приходит, а только с победами. Нужно один раз победить, и тогда к лидерам вернётся уверенность.



Мы держимся командой вместе. Здесь другим макаром не выйдет. Нужно друг друга поддерживать, разваливаться ни в коем случае нельзя.



Александр Крылов, прилетевший в Новосибирск, с игроками не разговаривал. В команде «Авангард» никому не безразлична судьба «Авангарда». Все живут им: игроки, тренеры, персонал, руководство, болельщики. Поэтому присутствие на трибунах руководства — это показатель того, что мы все вместе. У нас у всех есть ответственность перед тренерами. Мы видим, сколько они режут видео для нас, сколько делают для команды. Мы должны их поддерживать, потому что они проделывают для хоккеистов огромную работу. Мы обязаны побеждать, тем самым отдав им долг», — приводит слова Дедунова официальный сайт КХЛ.