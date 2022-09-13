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«Напряжённое лето для Кирилла». Генменеджер «Миннесоты» высказался о возвращении Капризова

«Напряжённое лето для Кирилла». Генменеджер «Миннесоты» высказался о возвращении Капризова
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о возвращении российского нападающего Кирилла Капризова в США. Форвард в течение минувшего лета несколько раз пытался покинуть Россию и вернуться в Миннесоту, однако ему несколько раз отказывали во въезде. В начале августа россиянин смог добраться до США.

«Это было напряжённое лето для Кирилла. Я знаю, что он готов. Я знаю, что он подготовился. Я знаю, что он счастлив быть здесь. Это просто вопрос того, чтобы выстроить правильные, хорошие взаимоотношения. Возможно, он начал прошлый сезон медленно, но в конце концов он с лихвой компенсировал это», — сказал Герин в подкасте Wild on Demand известного журналиста Майкла Руссо.

Кроме того, генеральный менеджер впервые поделился подробностями о ситуации, в которую попал Капризов летом. Об этом можно прочитать в нашем материале:

«Люди из Вашингтона» помогли Капризову вернуться в Америку. Откровения босса «Миннесоты» «Люди из Вашингтона» помогли Капризову вернуться в Америку. Откровения босса «Миннесоты»
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