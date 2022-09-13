Главный тренер «Трактора» высказался после четвёртого поражения в сезоне

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с нур-султанским «Барысом» (1:3). Для челябинской команды этот проигрыш стал четвёртым в сезоне. Всего «Трактор» провёл шесть матчей, в которых набрал четыре очка. Сейчас челябинцы занимают восьмое место в Восточной конференции.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Они были с нами в Новосибирске и приехали сюда. Здорово поддерживали. По матчу: неплохо начали, затем пропустили ненужный гол и сбили ритм. Тем не менее нашли в себе силы вернуться в игру. Ребята проявили характер, создавали моменты, но где-то не хватало завершения. То же самое было и в конце матча. Проанализируем встречу, скоро следующий матч, готовимся к нему», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
- 13 сентября 2022
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