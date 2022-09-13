«Это текст-оправдание? Абсолютно так». Гендиректор «Салавата» — о формировании команды

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале высказал свои мысли о формировании команды. Кроме того, специалист поделился переживаниями о потерях собственного клуба.

«Создание новой команды — не самое сложное дело. Имею в виду ситуацию, когда есть необходимость собрать достаточное количество хоккеистов.



Конечно, в зависимости от изменения внешних обстоятельств некоторого дисбаланса в составе не избежать. Тем не менее в какой-то момент ты понимаешь, что все основные и прочие составляющие команды присутствуют. Но точно известно, что все эти составляющие идеально сходятся только в головах наивных оптимистов. Не совсем наивные представляют себе и окружающим сложные механизмы формирования команды, которые и сами-то с трудом себе представляют. Таких всегда можно узнать по задумчивому лицу и малому количеству слов.



Новая команда — это, конечно же, не абсолютное количество совершенно новых спортсменов в коллективе. Такой командой можно назвать и ту, в которой теперь отсутствует игрок, вокруг которого она и строилась. В нашей команде потери весны 2022 года стали основополагающими. В то же время нельзя их назвать и катастрофическими. Просто многое стало иным. Вокруг этого иного перестраивается вся команда. Новые ориентиры меняют расположение предметов. Так же происходит и в новом коллективе. Прежде чем всё заработает как надо, нужно время для определения собственной ориентации каждого члена команды. Когда это всё завершится, тогда и можно двигаться к цели. Здесь возможны потери времени и членов команды. Наша задача — сократить эти потери.



Служит ли это текст собственным оправданием? Абсолютно так. Не называть же его объяснением. В таком случае не все почувствуют себя удовлетворёнными. Но лучше так, чем бежать за пожарной машиной», — говорится в сообщении.

Напомним, во время плей-офф Кубка Гагарина — 2022 уфимскую команду покинули все легионеры. Сначала расположение команды покинул финский нападающий Маркус Гранлунд. Затем остальные иностранцы подали прошения об уходе из клуба. Это сделали финны Теэму Хартикайнен, Юха Метсола и Сакари Маннинен, а также датчанин Филип Ларсен.