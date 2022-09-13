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Главный тренер «Барыса» объяснил, почему лишил Никиту Михайлиса капитанской нашивки

Главный тренер «Барыса» объяснил, почему лишил Никиту Михайлиса капитанской нашивки
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (3:1). Для нур-султанского клуба этот успех стал первым в сезоне. Всего «Барыс» провёл пять матчей, в которых набрал три очка. Сейчас казахстанская команда занимает девятое место в Восточной конференции.

«Тяжёлый матч, психологически тяжёлый. Никто не был доволен проведённой мной сессией. Присутствовало волнение. Спасибо большое болельщикам — была такая хорошая домашняя атмосфера. Ребята — молодцы. Достаточно терпеливо сегодня сыграли и довели матч до победы. Да, были ошибки, но все играли друг за друга. С этого получилась такая трудовая победа.

Можно надеяться, что чёрная полоса завершилась? Не было чёрной полосы. Мы не взяли те очки, которые хотели. Ребята неплохой хоккей показывали. В этом весь парадокс — показываешь неплохой хоккей, но проигрываешь. Сегодня мы сыграли не так ярко в атаке, но надёжно в обороне, чего хватило нам для победы.

Нашивка капитана сегодня перешла от Никиты Михайлиса к Линдену Вею? У нас состоялось командное собрание. Мы хотим, чтобы Никита чувствовал себя более раскованно на площадке. Капитанская повязка немного давит. Здесь никто не в обиде, а всё на пользу команде.

Когда к команде присоединится Юлиус Гудачек? 15 или 16 сентября он прилетает. Нам надо оценить его форму», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Трактора».

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