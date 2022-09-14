«Тарасов — настоящий монстр в воротах» — журналист о перспективах Даниила Тарасова в НХЛ

Североамериканский журналист и бывший вратарь НХЛ Майк Маккена составил список из пяти вратарей новичков, которые могут закрепиться в основном составе своих клубов НХЛ в новом сезоне. В этот список попал российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов.

«Коламбус» всегда делал ставку на развитие своих вратарей, и Тарасов — следующий на очереди. И хотя его показатели в АХЛ с «Кливленд Монстерз» не впечатляют (процент отражённых бросков 89,3% в 11 играх прошлого сезона), но талант у него есть. Тарасов выглядел как вратарь НХЛ, проведя четыре встречи за «Блю Джекетс» в прошлом сезоне. Он показал процент отражённых бросков 93,7,%, хотя и не одержал ни одной победы.



При росте 196 сантиметров Тарасов — настоящий монстр в воротах. Он играет эффективно и не оставляет свободных пространств. Но что многие находят впечатляющим, так это его поведение и хладнокровие. Ничто, кажется, не смущает большого парня из Новокузнецка.



Поскольку у Йоонаса Корписало контракт на один год, и он восстанавливается после операции в межсезонье, Тарасов вынужден провести ударный сезон. Будь то уровень АХЛ или НХЛ, Тарасову нужно играть. В прошлом году он участвовал всего в 15 играх. А в предыдущем сезоне, разделенном между «Кливлендом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» из КХЛ, Тарасов сыграл в сумме всего 22 матча», — приводит слова журналиста Daily Faceoff.

Напомним, Тарасов в это межсезонье подписал трёхлетний контракт с «Коламбусом». В среднем за год вратарь будет получать $ 1,05 млн. Общая сумма сделки составит $ 3,15 млн. Тарасов пропустил последние матчи сезона после того, как получил травму во время встречи «Блю Джекетс» с «Каролиной Харрикейнз» (4:7) 1 января. В конце февраля он перенёс операцию по восстановлению повреждённого правого бедра.

Отметим, что в список Маккена, так же попал другой российский вратарь Ярослав Аскаров. Помимо двух российских вратарей в этом списке оказались Йеспер Вальстедт («Миннесота Уайлд»), Дастин Вольф («Калгари Флеймз») и Девон Леви («Баффало Сейбрз»).