Коваленко — о судействе в КХЛ: судейскому руководству необходимо извлечь уроки

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о ярком выступлении «Торпедо» в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и выразил опасения работой судей на старте чемпионата.

«Для кого-то это сюрприз, для меня — нет. Ещё в контрольных матчах видел, что команда пытается возродить комбинационный, атакующий хоккей, он подходит нашему хоккейному коду. Так что внимательно слежу за «Торпедо» не только потому, что там играет мой сын.



Также болею за «Локомотив», к сожалению, у него в пяти матчах уже три поражения. Но хорошо, что у нас двухочковая система, и то же «Торпедо» с тремя победами в четырёх играх совсем рядом с Ярославлем. Это гарантирует плотность в турнирной таблице и большие кубковые интриги на финише регулярного чемпионата.

Как оценю работу судей на матче «Торпедо» с «Нефтехимиком»? Здесь я — человек заинтересованный, поэтому не хотел бы давать публичных оценок. Меня удивило другое: центральный матч дня, трансляция на «Матч ТВ» — и такое судейство! Там был пропущен не только грубый фол на Николае (Николай Коваленко получил травму после удара по лицу клюшкой игрока «Нефтехимика». — Прим. «Чемпионата»), но и ещё несколько явных нарушений — в обе стороны.

Я так понял, что матч обслуживали молодые судьи, только начинающие карьеру и пока набивающие шишки. Так что тут вопрос не столько к ним, сколько к людям, которые назначают арбитров на главный матч дня. Наверное, не все изначально были готовы к тому, что матч из Нижнекамска станет центральным на ТВ.

Знаю, что СДК задним числом может скорректировать неправильные судейские решения — как это накануне произошло с матчем «Салават» — «Динамо», когда был отменён штраф форварда минчан (видимо, речь идёт об отмене большого штрафа Шейна Принса за фол против Николая Цулыгина в матче «Салавата» с московским «Спартаком». — Прим. «Чемпионата»). Мне кажется, Комитету имеет смысл изучить и матч в Нижнекамске. А судейскому руководству необходимо извлечь уроки», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.