«Даллас» продлил контракт с генеральным менеджером Джимом Ниллом
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта со своим генеральным менеджером Джимом Нилом. Срок соглашения рассчитан на один год.
64-летний специалист находится в своей должности в «Далласе» с 2013 года. При нём клуб пять раз выходил в плей-офф. В сезоне-2019/2020 «звёзды» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шести матчах. За девять сезонов Нила в клубе команда одержала 356 побед и потерпела 343 поражения.
Нил дважды был финалистом номинации генерального менеджера года в 2016 и 2020 годах. При нём клуб задрафтовал таких значимых игроков для клуба, как Миро Хейсканен, Джейсон Робертсон, Джейк Эттингер, Роопе Хинц и Денис Гурьянов.
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