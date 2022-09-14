Журналист — о перспективах вратаря Аскарова в НХЛ: не уверен насчёт его будущего в клубе

Североамериканский журналист и бывший вратарь НХЛ Майк Маккенна составил список из пяти вратарей-новичков, которые могут закрепиться в основном составе своих клубов НХЛ в новом сезоне. В этот список попал российский вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров.

«Перед драфтом НХЛ-2020 вокруг Аскарова поднялась масса ажиотажа. Русские вратари были в моде. То, что Аскаров держит ловушку в правой руке, считалось его преимуществом.



Теперь я не уверен, что такой же оптимизм существует. Аскаров выглядел неуверенно в воротах России на молодёжном чемпионате мира в 2021 году. А в прошлом сезоне он провёл всего шесть матчей за СКА в КХЛ. На самом деле, за последние три хоккейных сезона Аскаров сыграл всего 30 значимых игр.



Я думаю, что приезд Аскарова в Северную Америку в этом году в возрасте 20 лет — необходимая перезагрузка его молодой карьеры. Ему нужна игровая практика. Аскарову необходимо тесно сотрудничать с тренерами вратарей «Нэшвилла», чтобы оптимизировать свою игру для профессионального хоккея.



Аскаров играет в низкой стойке, широко расставив ноги. Из-за его стойки российскому голкиперу очень сложно передвигаться в воротах и отбивать броски в касание.



Но, несмотря на проблемы, которые я только что перечислил, Аскаров чрезвычайно опытен и взрывоопасен. Его талант просто необходимо использовать. Хороший тренировочный лагерь будет иметь большое значение для Аскарова, потому что за первым номером клуба Юусе Саросом стоят знаки вопроса. Кевин Ланкинен и Коннор Ингрэм на данный момент опережают Аскарова, но я думаю, что у Ярослава есть шанс», — цитирует журналиста Daily Faceoff.

Отметим, что в список Маккенны также попал другой российский вратарь Даниил Тарасов. Помимо двух российских вратарей, в этом списке оказались Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»), Дастин Вольф («Калгари Флэймз») и Девон Леви («Баффало Сэйбрз»).