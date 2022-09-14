Американец Душак: думаю, КХЛ сильнее АХЛ, здесь играет Радулов. Мне очень нравится Россия

Американский защитник минского «Динамо» Джозеф Душак рассказал, почему решился на переход в КХЛ.

«Поступило интересное предложение, всё обдумал и решил ехать. Тем более меня приглашал канадский тренер, который вселил уверенность и доверие. Для меня было крайне важно, чтобы тренер мне доверял. Поэтому не обращал внимание что творится вокруг, а думал только о хоккее и командных победах, поэтому я здесь.

Думаю, КХЛ сильнее АХЛ. В Лиге много экс-игроков НХЛ, будущих игроков НХЛ, а также таких звёздных русских игроков как Радулов. Также в нашей команде есть известные игроки – Гилмор, Барберио, Меркли, Спунер, Козун, которые все играли в НХЛ. Я? Ну может быть в один день тоже заиграю в НХЛ, а пока крайне благодарен за возможность играть здесь и быть полезным. Очень нравится Минск, Белоруссия, также и Россия, поэтому пока всё здорово», — приводит слова американца Metaratings.

Напомним, в конце августа минский клуб подписал с 25- летним защитником контракт сроком на один год.