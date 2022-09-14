Травмированный ранее Ярослав Цулыгин поедет с командой на Дальний Восток

Уфимский «Салават Юлаев» на странице официального телеграм-канала клуба сообщил, что ранее травмированный защитник команды Ярослав Цулыгин примет участие в выездном турне по Дальнему Востоку.
Напомним, 12 сентября в матче уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Спартака» на 12-й минуте встречи Ярослав Цулыгин получил травму. Подножку совершил форвард «Спартака» Шейн Принс, после чего он был удалён до конца игры. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил большой штраф, наложенный на хоккеиста «Спартака». Напомним, в тренерском штабе уфимского «Салавата Юлаева» работает отец хоккеиста Цулыгин Николай Леонидович.
Уфимский клуб 15 и 17 сентября дважды сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом». 19 и 21 сентября «Салават» проведёт матчи в Хабаровске с «Амуром».
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