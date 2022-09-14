Капитан «Динамо» Миронов: у нас есть молодые игроки в составе, у которых ветер в голове

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, почему хотел стать капитаном команды.

«Я хотел. Конечно, есть игроки, которые в хоккее звёзды, но не особо любят разговаривать. Тут от характера многое зависит. А мне роль капитана по душе. Когда весной подписывал контракт, чувствовал, что во мне хотят видеть лидера команды. Но сейчас-то можно много наговорить, а главное в том, чтобы мы всей командой, рано или поздно, дошли до заветного Кубка. «Динамо» — одна большая семья. И молодёжь, и те, кто постарше — все равны. У капитана и его ассистентов никаких привилегий нет.

С каждым годом каждый человек обретает опыт. Причём не только в хоккее, но и в жизни, в быту. И вот этот опыт ты можешь передавать молодым ребятам, которые сейчас приходят в команду. У нас же есть и 18-летние игроки в составе, понятно, что у них юношеский ветер в голове. Не скажу, что у меня и других более опытных игроков его нет. Но мы уже умеем этот ветер контролировать, по-другому относимся к разным ситуациям. И можем молодым чем-то помочь, просто поговорить, дать совет. Меня всегда учили, что старших надо уважать. Потом эти ребята подрастут, начнут свой опыт передавать. В «Динамо» всегда так было.

Я уже был капитаном «Динамо» шесть лет назад? Вот тогда для меня был настоящий шок — захожу в раздевалку, а у меня на форме капитанская нашивка. Просто обалдел. Ну куда — я же ещё совсем молодой пацан! А у нас в команде тогда играли Костя Горовиков, Денис Кокарев… Заслуженного народа пипец сколько. И тут я с капитанской повязкой. Вот тогда и мандраж был, и совсем другое понимание. Точнее — непонимание», — цитирует Миронова официальный сайт клуба.