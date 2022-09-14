Тренер «Ак Барса» Бабенко: беспокоит наша игра в неравных составах

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал предстоящий матч с нижегородским «Торпедо».

«Нам не на «Торпедо» надо смотреть, а думать о своей игре. То, что они играют активно на сегодняшний момент, даёт свои плоды. Мы отталкиваемся от того, что у нас получается хорошо, и стараемся исправить то, что не получается. В первую очередь нас сейчас, конечно, беспокоит игра в неравных составах.

Мы постоянно работаем, думаем, смотрим варианты, и, самое интересное, на тренировках получается, осталось это воплотить в игре.

Как сдержать атакующий натиск «Торпедо»? Команда будет меньше атаковать, если она будет без шайбы. Наша основная задача – дорожить шайбой и играть в тот хоккей, в который мы умеем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, «Ак барс» является худшим клубом КХЛ по реализации большинства. Казанцы не реализовали ни одной из 13 попыток реализации лишнего.

Матч «Ак Барса» с «Торпедо» пройдёт сегодня, 14 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.