КХЛ показала видео, объясняющее отмену гола «Трактора» в матче с «Барысом»
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Континентальная хоккейная лига показала видео, объясняющее отмену гола «Трактора» в матче с «Барысом».
Напомним, на 55-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу хозяев гости забросили шайбу, которая после видеопросмотра была отменена из-за помехи вратарю. Видео демонстрирует, как нападающий «Трактора» Антон Бурдасов клюшкой воздействует на шлем вратаря «Барыса» Никиты Бояркина.
стоп-кадр видео
Напомним, встреча завершилась победой «Барыса» со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). У хозяев отличились Кирилл Савицкий и дважды Линден Вей. Гости ответили точным броском Теэму Пулккинена. Это поражение стало четвёртым в Фонбет Чемпионате КХЛ для челябинского «Трактора». «Барыс» одержал свою первую победу в текущем сезоне-2022/2023.
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