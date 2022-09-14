КХЛ показала видео, объясняющее отмену гола «Трактора» в матче с «Барысом»

Континентальная хоккейная лига показала видео, объясняющее отмену гола «Трактора» в матче с «Барысом».

Напомним, на 55-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу хозяев гости забросили шайбу, которая после видеопросмотра была отменена из-за помехи вратарю. Видео демонстрирует, как нападающий «Трактора» Антон Бурдасов клюшкой воздействует на шлем вратаря «Барыса» Никиты Бояркина.

стоп-кадр видео

Напомним, встреча завершилась победой «Барыса» со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). У хозяев отличились Кирилл Савицкий и дважды Линден Вей. Гости ответили точным броском Теэму Пулккинена. Это поражение стало четвёртым в Фонбет Чемпионате КХЛ для челябинского «Трактора». «Барыс» одержал свою первую победу в текущем сезоне-2022/2023.