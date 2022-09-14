Появилось видео изнутри чаши новой «G-Drive Арены» в Омске на 12 тысяч зрителей.

Сегодня на арене пройдёт тестовый матч. Первая игра Фонбет Чемпионата КХЛ запланирована на 1 октября 2022 года. Омский «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь». Начало матча – в 14.00 мск.

Напомним, 1 сентября арена была передана в эксплуатацию. Весь сентябрь «Авангард» проведёт матчи на выезде. После пяти туров Фонбет Чемпионата КХЛ омский клуб имеет одно очко, проиграв все свои матчи. Бывший главный тренер команды Боб Хартли 11 сентября прилетел в Омск и примет участие в открытии новой арены.

Ранее были показаны фотографии с новой «G-Drive Арены». Как сообщал ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, на арене разместится музей омского хоккея.