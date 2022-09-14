Российский экс-защитник «Металлурга» Дронов попал в состав «Каролины» на турнир новичков
Поделиться
Российский защитник Григорий Дронов примет участие в турнире новичков «Каролины Харрикейнз», сообщается на официальном сайте клуба.
В середине июля стало известно, что 24-летний игрок обороны подписал пробный контракт с «Аризоной Койотс». Он должен был принять участие в лагере развития «койотов».
Кроме того, на турнир были вызваны 20-летние нападающие Александр Пашин и Василий Пономарёв.
Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Дронов принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Григорий сыграл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, записав на свой счёт 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9». Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
18:08
-
17:56
-
17:27
-
16:58
-
16:39
-
16:02
-
15:34
-
15:17
-
14:41
-
14:11
-
14:00
-
13:03
-
12:42
-
12:19
-
11:57
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:33
-
08:11
- 13 сентября 2022
-
23:59
-
23:33
-
23:14
-
22:58
-
22:42
-
22:04
-
21:45
-
21:06
-
20:40
-
20:25
Партнерский контент