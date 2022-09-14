Российский экс-защитник «Металлурга» Дронов попал в состав «Каролины» на турнир новичков

Российский защитник Григорий Дронов примет участие в турнире новичков «Каролины Харрикейнз», сообщается на официальном сайте клуба.



В середине июля стало известно, что 24-летний игрок обороны подписал пробный контракт с «Аризоной Койотс». Он должен был принять участие в лагере развития «койотов».



Кроме того, на турнир были вызваны 20-летние нападающие Александр Пашин и Василий Пономарёв.



Напомним, в минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Дронов принял участие в шести матчах, отдав одну голевую передачу. В плей-офф Григорий сыграл 24 встречи и стал вторым защитником команды по результативности, записав на свой счёт 14 (5+9) баллов при общей полезности «+9». Защитник выступал за «Магнитку» с 2016 года.