«Вы бы туда поехали?» Бучневич резко отреагировал на слухи о возможном обмене Тарасенко

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал информацию о возможном обмене российского одноклубника Владимира Тарасенко. Летом появлялись различные слухи о том, что 30-летнего форварда могут отдать в «Калгари Флэймз» в обмен на Мэттью Ткачука. После ухода американца во «Флориду Пантерз» слухи о возможном уходе Тарасенко не исчезли.
«Как воспринял летние слухи о том, что Владимира Тарасенко могли обменять из «Блюз» на Мэттью Ткачука? Тарасенко в контракте имеет полный запрет на обмен. Как его обменяют? Это везде написано, что без согласия игрока так сделать нельзя.
Володя сам хотел сменить обстановку? И уехать в Калгари? Вы бы туда поехали? А типа зачем делать полный запрет на обмен без согласия игрока, если этим не пользоваться? И зачем менять? Человек в прошлом сезоне сколько забил? 34 гола! Набрал 82 очка! Ну и какой смысл его отдавать?
Тарасенко — супер? О том и речь. Просто понимающие люди знают, что такой обмен случиться не мог. Пока игрок сам не дал бы согласие», — приводит слова Бучневича «Матч ТВ».
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