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Трое россиян — в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку НХЛ по версии букмекеров США

Трое россиян — в топ-10 претендентов на приз лучшему игроку НХЛ по версии букмекеров США
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Североамериканские букмекеры оценили шансы хоккеистов НХЛ на получение «Харт Трофи» — приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата. В топ-10 на сезон-2022/2023 попали трое россиян, сообщает Daily Faceoff.

Самые высокие шансы, по мнению букмекеров, у нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который занял пятое место. На седьмой позиции оказался форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, сразу под ним расположился российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Топ-10:

1. Коннор Макдэвид — н «Эдмонтон Ойлерз»;
2. Остон Мэттьюс — н «Торонто Мэйпл Лифс»;
3. Леон Драйзайтль — н «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Натан Маккиннон — н «Колорадо Эвеланш»;
5. Кирилл Капризов — н «Миннесота Уайлд»;
6. Кейл Макар — з «Колорадо Эвеланш»;
7. Никита Кучеров — н «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
8. Игорь Шестёркин — в «Нью-Йорк Рейнджерс»;
9. Александр Барков — н «Флорида Пантерз»;
10. Сидни Кросби — н «Питтсбург Пингвинз».

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