The Athletic рассказал о главной проблеме «Миннесоты», которая усложнит борьбу за Кубок

Журналист The Athletic Майкл Руссо поделился мыслями о возможных проблемах «Миннесоты Уайлд» в будущем сезоне НХЛ. По мнению обозревателя, главной сложностью «дикарей» может стать отсутствие глубины состава. Это помешает «Миннесоте» бороться за Кубок Стэнли.
«Есть ли у них, осмелюсь сказать, глубина состава для борьбы за Кубок? «Уайлд» обменяли Кевина Фиалу, набравшего 85 очков в сезоне, ради будущего, потому что они не могли себе позволить переподписать хоккеиста, ветерана-защитника в лице Дмитрия Куликова, чтобы освободить место под потолком зарплат, и ветерана-вратаря в лице Кэма Тальбо, потому что он выказывал недовольство. Кто заменит такого результативного форварда, как Фиала? Может ли Филип Густавссон подменить Марка-Андре Флёри примерно 32 раза за сезон? И что произойдёт, если один из их часто травмируемых защитников из топ-4 получит травму? Много нерешённых вопросом перед тренировочными сборами», — приводит слова Руссо The Athletic.
- 14 сентября 2022
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